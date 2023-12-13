В Польше не разрешили перевозчикам начать новый протест на границе с Украиной
Мэр польской гмины (административной единицы, общины) Дорогуск Войцех Савва запретил перевозчикам устраивать новую акцию протеста на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF24.
Этот КПП был разблокирован с понедельника, однако ранее сегодня, 13 декабря, участники забастовок заявили о намерении снова закрыть для грузовиков подъезд к границе. Так, организатор прошлой забастовки подал новую заявку на повторную акцию протеста с 18 декабря.
Впрочем, местные власти не одобрили инициативу перевозчиков. В частности, мэр Дорогуска запретил снова устаивать блокаду.
Отзывая разрешение на акцию протеста перевозчиков на подъезде к пограничному переходу с Украиной, Войцех Савва сослался на законодательную причину - угрозу имуществу в значительных размерах. Это включает финансовые потери предпринимателей.
Польские водители заявили, что обратятся в суд, а также подадут 14 декабря новые заявления на протесты в нескольких местах. Добавим, что на обжалование решения мэра у них есть семь дней.
Что предшествовало
Напомним, 11 декабря в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявили о разблокировании пункта пропуска на границе Украины и Польши "Яготин - Дорогуск".
При этом участники забастовки решили пойти на уловки и перекрыли движение грузовиком.
Позже на разблокированном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" удалось восстановить стабильное движение транспорта.
В среду, 13 декабря, польские перевозчики объявили о планах снова заблокировать КПП "Ягодин-Дорогуск" уже в следующий понедельник.
Блокада границы
Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. По состоянию на 8 декабря движение грузовиков ограничено на 4 пунктах пропуска на границе с Польшей.
Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. Они требуют возвращения в систему разрешений для нашей страны.
Спустя почти месяц блокады украинские водители заявили, что будут голодать, чтобы польские перевозчики разблокировали границу. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к польскому коллеге, но пока ответа не последовало.
С 4 декабря на украинско-польской границе заработал пункт пропуска для пустых грузовиков на выезд из Украины.
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