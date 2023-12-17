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Польские перевозчики анонсировали новую акцию на границе с Украиной

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Польские перевозчики анонсировали проведение новой акции протеста на границк с Украиной. Она начнется в понедельник, 18 декабря, в 15:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

В настоящее время на пункте пропуска "Ягодин-Дорохуск" скопилась очередь из более чем 2 тысяч украинских грузовиков.

"Пропускная способность пункта пропуска составляет около 650 тир в день. Поэтому нетрудно подсчитать, что в очереди застрянет примерно вдвое больше водителей, чем во время предыдущей акции протеста", - говорится в сообщении. 

При этом один из лидеров протеста Павел Озигала заявил, что блокада границы может продлиться даже до 8 марта.

Забастовка польских перевозчиков

С 6 ноября польские перевозчики начали проводить забастовки на границе с Украиной. Соответствующую "акцию" они планировали продолжать до начала января 2024 года. В результате протеста были заблокированы ряд направлений, через которые выпускали и впускали не более одной фуры в час.

23 ноября перевозчики также заблокировали еще и пункт пропуска "Медика - Шегини". Также сообщалось о намерениях распространить блокирование "Нижанковичи - Мальховице".

11 декабря Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявило о разблокировании пункта пропуска "Яготин - Дорогуск". Участники забастовки перекрыли движение на направлении грузовиком, впрочем, потом его удалось восстановить.

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