Польські перевізники анонсували нову акцію на кордоні з Україною

Наразі на пункті пропуску "Ягодин-Дорохуськ" скупчилася черга з понад 2 тисяч українських вантажівок.

"Пропускна спроможність пункту пропуску становить близько 650 тир на день. Тож неважко підрахувати, що в черзі застрягне приблизно вдвічі більше водіїв, ніж під час попередньої акції протесту", - йдеться в повідомленні.

При цьому один із лідерів протесту Павел Озігала заявив, що блокада кордону може тривати навіть до 8 березня.

Страйк польських перевізників

З 6 листопада польські перевізники почали проводити страйки на кордоні з Україною. Відповідну "акцію" вони планували продовжувати до початку січня 2024 року. Унаслідок протесту було заблоковано низку напрямків, через які випускали та впускали не більше однієї фури на годину.

23 листопада перевізники також заблокували ще й пункт пропуску "Медика - Шегині". Також повідомлялося про наміри поширити блокування "Нижанковичі - Мальховіце".

11 грудня Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України заявило про розблокування пункту пропуску "Яготин – Дорогуськ". Учасники страйку перекрили рух на напрямку вантажівкою , проте потім його вдалося відновити.

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