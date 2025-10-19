Польские граждане массово осваивают курсы выживания на фоне угрозы РФ

Польские граждане активно осваивают навыки выживания и тактики, посещают стрелковые полигоны и военные курсы, чтобы быть готовыми к возможной агрессии со стороны РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания The Telegraph.
В Польше наблюдается рост интереса к курсам выживания и военным тренингам среди гражданских, включая посещение стрелковых полигонов и участие в тактических учениях.
Издание The Telegraph отмечает, что это отражает растущую обеспокоенность возможной военной угрозой со стороны России, учитывая, что Польша может оказаться на передовой в случае конфликта.
Польское правительство намерено увеличить базовую военную подготовку для взрослых мужчин и выделяет на оборону около 4,5% ВВП в этом году — один из самых высоких показателей в Европе.
Такие меры подчеркивают серьезный подход страны к национальной безопасности и подготовке граждан к чрезвычайным ситуациям.
Все больше поляков обращаются к общественным и частным организациям, которые проводят обучение навыкам выживания, обращения с оружием и тактике. Среди них — Польская сеть выживателей, стрелковые клубы, военные училища и волонтерские формирования.
Инструкторы по стрельбе отмечают, что спрос на курсы резко вырос после начала полномасштабной войны в Украине, а недавние инциденты с беспилотниками, нарушающими границу страны, усилили интерес к подготовке.
Отдельное внимание уделяется молодежи: организуются курсы самообороны, обучения первой помощи и базовых навыков выживания, что помогает формировать поколение, способное реагировать на кризисные ситуации и угрозы безопасности.
Напоминаем, что Польша выступила за идею привлечения соседних государств к перехвату российских ракет и дронов, направленных на Украину, однако для реализации этого шага необходимо согласованное решение НАТО. Глава польского МИД Радослав Сикорский отметил, что подобная инициатива получила широкую поддержку внутри страны — опросы показывают, что большинство поляков положительно относятся к идее закрытия неба над Украиной.
Отметим, что Польша расширила национальный санкционный список, включив в него две компании — SteelTrade и Omni GRP, которые, по данным Национальной налоговой администрации, причастны к поставкам стали в Россию.