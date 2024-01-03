Польские фермеры завтра заблокируют "Медика - Шегини", угрожают более жесткими ограничениями

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polska Agencja Prasowa .

Как отметил лидер фермеров-протестующих Роман Кондров, фермеры не получили письменной гарантии относительно выполнения их требований, в связи с чем блокада пограничного пункта продолжится.

По словам Кондрова, речь идет о декларации, которую подпишет премьер-министр, поскольку он "руководит всей страной". В частности завтра, в 8 утра, возле пропускного пункта состоится пресс-конференция, на которой будет объявлено возобновление протеста.

Он отметил, что на этот раз протест будет более жестоким. Фермеры будут пропускать из очереди по одному автомобилю в час. В частности будут пропускать автомобили, автобусы и грузовики с гуманитарной помощью, военной техникой, опасными грузами и продуктами, которые быстро портятся.

Среди требований фермеров:

включение субсидии на кукурузу;

увеличение суммы ликвидных кредитов для фермеров;

сохранение сельскохозяйственного налога на уровне прошлого года.

Блокада польской границы

6 ноября польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Акцию планировали продолжать до начала января 2024 года. Во время протеста были заблокированы ряда направлений, через которые выпускали и впускали не более одной фуры в час. Также позже был заблокирован и пункт пропуска "Медика - Шегини".

22 декабря украинские и польские чиновники согласовали план действий по разблокированию пунктов пропуска на границе. Представители Польши, со своей стороны, планировали разблокировать границу до конца 2023 года.