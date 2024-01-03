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Польские фермеры угрожают заблокировать пункт "Медика - Шегини", назвали условие

Среда 03 января 2024 12:10
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Польские фермеры угрожают заблокировать пункт "Медика - Шегини", назвали условие Фото: польские фермеры угрожают заблокировать пункт "Медика - Шегини", назвали условие (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Польские фермеры могут возобновить блокаду пункта "Медика - Шегини", если не получат письменного подтверждения о выполнении их требований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polska Agencja Prasowa.

"Если мы не получим письменного подтверждения, что наши требования будут выполнены, мы вернемся к блокаде", - заявил лидер фермеров-протестировщиков Роман Кондров.

Издание напоминает о том, что фермеры начали свой протест 23 ноября текущего года и приостановили его уже 24 декабря. Днем ранее в "Медик - Шегин" прибыл министр сельского хозяйства Чеслав Секерски, который заверил фермеров в том, что их требования будут выполнены.

Требования предусматривают:

  • включение субсидии на кукурузу;
  • увеличение суммы ликвидных кредитов для фермеров;
  • сохранение сельскохозяйственного налога на уровне прошлого года.

Как отметил Кондров, пока что он не получил письменных заверений в том, что требования будут выполнены.

"Мы хотим получить такие заверения в письменной форме, и я буду обсуждать это в среду, в частности, с заместителем министра сельского хозяйства Стефаном Краевским... Для нас важно, чтобы мы получили письменное заверение, что наши требования будут выполнены. Если министр не может дать такого заверения, пусть это напишет премьер-министр", - добавил он. - добавил он.

Если же переговоры в среду не принесут результаты, фермеры снова заблокируют пункт пропуска.

Блокада польской границы

6 ноября польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Акцию планировали продолжать до начала января 2024 года. Во время протеста были заблокированы ряды направлений, через которые выпускали и впускали не более одной фуры в час. Также позже был заблокирован и пункт пропуска "Медика - Шегини".

22 декабря украинские и польские чиновники согласовали план действий по разблокированию пунктов пропуска на границе. Представители Польши, со своей стороны, планировали разблокировать границу до конца 2023 года.

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