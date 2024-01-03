Польські фермери завтра заблокують "Медика - Шегині", погрожують жорсткішими обмеженнями
Завтра, 4 січня, польські фермери відновлять блокаду прикордонного переходу "Медика - Шегині".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polska Agencja Prasowa.
Як відзначив лідер фермерів-протестувальників Роман Кондров, фермери не отримали письмової гарантії щодо виконання їх вимог, у зв'язку з чим блокада прикордонного пункту продовжиться.
За словами Кондрова, мова йде про декларацію, яку підпише прем'єр-міністр, оскільки він "керує всією країною". Зокрема завтра, о 8 ранку, біля пропускного пункту відбудеться пресконференція, на якій буде оголошено відновлення протесту.
Він зауважив, що цього разу протест буде більш жорстоким. Фермери пропускатимуть з черги по одному автомобілю на годину. Зокрема пропускатимуть автомобілі, автобуси та вантажівки з гуманітарною допомогою, військовою технікою, небезпечними вантажами та харчами, що швидко псуються.
Нагадаємо про те, що серед вимог фермерів:
- включення субсидії на кукурудзу;
- збільшення суми ліквідних кредитів для фермерів;
- збереження сільськогосподарського податку на минулорічному рівні.
Блокада польського кордону
6 листопада польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Акцію планували продовжувати до початку січня 2024 року. Під час протесту були заблоковані низки напрямків, через які випускали й впускали не більше однієї фури на годину. Також пізніше було заблоковано й пункт пропуску "Медика - Шегині".
22 грудня, українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні. Представники Польщі, зі свого боку, планували розблокувати кордон до кінця 2023 року.
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