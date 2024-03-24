ua en ru
Вс, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польские фермеры не выпускают грузовики из Украины на двух пунктах пропуска, - ГПСУ

Украина, Воскресенье 24 марта 2024 09:35
UA EN RU
Польские фермеры не выпускают грузовики из Украины на двух пунктах пропуска, - ГПСУ Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Польские фермеры не выпускают из Украины грузовики на двух пунктах пропуска. Речь идет о КПП "Ягодин" и "Рава-Русская".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Спикер подчеркнул, что на границе с Польшей блокируются направления "Угрынив", "Ягодин" и "Рава-Русская". На двух последних польские фермеры вообще не пропускают грузовые автомобили, которые едут из Украины в Польшу. За последний период там фиксируются нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины. На этих направлениях совокупно находятся в очереди около 500 грузовиков.

Как отметил Демченко, в разблокированных КПП на польской границе тоже есть очереди, но движение грузовиков не блокируется. Также есть очереди в пунктах на границе с другими странами.

"У нас есть очереди по трем направлениям - Словакией, Венгрией и Румынией. В частности, по направлению пункта пропуска "Ужгород", это граница со Словакией, по состоянию на утро - это где-то 300 грузовиков ожидают в очереди", - сказал он.

По его словам, около 800 грузовиков находятся в очереди в пункте пропуска "Тыса" на границе на территории Венгрии. Напротив пункта пропуска "Порубное" около 400 грузовиков ожидают въезда с территории Румынии в Украину.

"Здесь мы видим увеличение очередей именно с началом блокировки движения польскими фермерами на границе с Украиной, поскольку достаточно сложно пересечь границу с Польшей", - сказал он.

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируются фермерами, а недавно они начали высыпать украинское зерно. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.

Однако недавно разблокировали ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. В частности, 21 марта прекратилась блокада КПП "Зосин-Устылуг". Движение грузовиков как на въезд, так и на выезд из Украины возобновилось.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Граница с Украиной пограничная служба Пограничники
NEWS
РФ снова устроила комбинированный удар по Украине. Сколько ракет и дронов сбила ПВО
РФ снова устроила комбинированный удар по Украине. Сколько ракет и дронов сбила ПВО
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными