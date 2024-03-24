Польские фермеры не выпускают грузовики из Украины на двух пунктах пропуска, - ГПСУ

Польские фермеры не выпускают из Украины грузовики на двух пунктах пропуска. Речь идет о КПП "Ягодин" и "Рава-Русская".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Спикер подчеркнул, что на границе с Польшей блокируются направления "Угрынив", "Ягодин" и "Рава-Русская". На двух последних польские фермеры вообще не пропускают грузовые автомобили, которые едут из Украины в Польшу. За последний период там фиксируются нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины. На этих направлениях совокупно находятся в очереди около 500 грузовиков.

Как отметил Демченко, в разблокированных КПП на польской границе тоже есть очереди, но движение грузовиков не блокируется. Также есть очереди в пунктах на границе с другими странами.

"У нас есть очереди по трем направлениям - Словакией, Венгрией и Румынией. В частности, по направлению пункта пропуска "Ужгород", это граница со Словакией, по состоянию на утро - это где-то 300 грузовиков ожидают в очереди", - сказал он.

По его словам, около 800 грузовиков находятся в очереди в пункте пропуска "Тыса" на границе на территории Венгрии. Напротив пункта пропуска "Порубное" около 400 грузовиков ожидают въезда с территории Румынии в Украину.

"Здесь мы видим увеличение очередей именно с началом блокировки движения польскими фермерами на границе с Украиной, поскольку достаточно сложно пересечь границу с Польшей", - сказал он.