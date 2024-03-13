Польские фермеры пообещали временно разблокировать КПП "Ягодин" и пропустить грузовики

Польские фермеры заявили, что временно разблокируют пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" и пропустят застрявшие на границе грузовики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера польских протестующих, которого цитирует Reuters.
Лидер протеста Войцех Лось перед КПП "Дорогуск" объявил, что после 13:00 по местному времени (14 часов по Киеву) фермеры с польской стороны будут пропускать к границе стоящие в очереди грузовики.
Однако протестующие подчеркнули, что этот шаг не означает окончания блокады.
" во время войны,
Пока остается неизвестным, сколько времени КПП будет разблокирован.
Напомним, с конца прошлого года между Польшей и Украиной возникло обострение, когда польские фермеры и перевозчики блокировали границу.
В феврале протесты на польско-украинской границе усилились. Пункты пропуска блокируют фермеры, они несколько раз высыпали украинское зерно.
Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что якобы ведутся переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами. В Украине же говорят, что не ведут таких переговоров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.