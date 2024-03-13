Польские фермеры пообещали временно разблокировать КПП "Ягодин" и пропустить грузовики

Лидер протеста Войцех Лось перед КПП "Дорогуск" объявил, что после 13:00 по местному времени (14 часов по Киеву) фермеры с польской стороны будут пропускать к границе стоящие в очереди грузовики.

Однако протестующие подчеркнули, что этот шаг не означает окончания блокады.

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Пока остается неизвестным, сколько времени КПП будет разблокирован.

Ситуация на границе

Напомним, с конца прошлого года между Польшей и Украиной возникло обострение, когда польские фермеры и перевозчики блокировали границу.

В феврале протесты на польско-украинской границе усилились. Пункты пропуска блокируют фермеры, они несколько раз высыпали украинское зерно.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что якобы ведутся переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами. В Украине же говорят, что не ведут таких переговоров.