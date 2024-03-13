RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польские фермеры пообещали временно разблокировать КПП "Ягодин" и пропустить грузовики

Фото: польские фермеры пообещали временно разблокировать КПП "Ягодин" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польские фермеры заявили, что временно разблокируют пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" и пропустят застрявшие на границе грузовики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера польских протестующих, которого цитирует Reuters.

Лидер протеста Войцех Лось перед КПП "Дорогуск" объявил, что после 13:00 по местному времени (14 часов по Киеву) фермеры с польской стороны будут пропускать к границе стоящие в очереди грузовики.

Однако протестующие подчеркнули, что этот шаг не означает окончания блокады.

" во время войны,

Пока остается неизвестным, сколько времени КПП будет разблокирован.

Ситуация на границе

Напомним, с конца прошлого года между Польшей и Украиной возникло обострение, когда польские фермеры и перевозчики блокировали границу.

В феврале протесты на польско-украинской границе усилились. Пункты пропуска блокируют фермеры, они несколько раз высыпали украинское зерно.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что якобы ведутся переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами. В Украине же говорят, что не ведут таких переговоров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаГраница с Украиной