Польські фермери пообіцяли тимчасово розблокувати КПП "Ягодин" та пропустити вантажівки

Польські фермери заявили, що тимчасово розблокують пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" і пропустять вантажівки, які застрягли на кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера польських протестувальників, якого цитує Reuters.
Лідер протесту Войцех Лось перед КПП "Дорогуськ" оголосив, що після 13:00 за місцевим часом (14 година по Києву) фермери з польського боку пропускатимуть до кордону вантажівки, які стоять у черзі.
Проте протестувальники наголосили, що цей крок не означає закінчення блокади.
"у час війни
Наразі залишається невідомим, скільки часу КПП буде розблокованим.
Нагадаємо, з кінця минулого року між Польщею та Україною виникло загострення, коли польські фермери та перевізники почали блокувати кордон.
У лютому протести на польсько-українському кордоні посилилися. Пункти пропуску блокують фермери, вони також декілька разів висипали українське зерно.
Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що нібито ведуться переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами. Натомість в Україні кажуть, що не ведуть таких переговорів.
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