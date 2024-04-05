Польские фермеры частично разблокировали один из КПП на границе с Украиной

Что предшествовало

Напомним, в феврале польские фермеры начали протесты по всей стране. Они выступают против импорта украинского продовольствия, поскольку это якобы влияет на цены на внутреннем рынке.

Еще в начале марта фермеры заявили, что протесты продлятся до 30 апреля.

Вчера, 4 апреля, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявлял, что польские фермеры блокируют три направления на границе с Украиной, грузовики на въезд в Польшу практически не пропускают.

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