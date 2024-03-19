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Польские фермеры анонсировали масштабные забастовки по всей стране

Вторник 19 марта 2024 19:43
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Польские фермеры анонсировали масштабные забастовки по всей стране Иллюстративное фото: польские фермеры объявили о протестах 20 марта (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Польские фермеры объявили о масштабных протестах, которые пройдут по всей территории страны в среду, 20 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.pl.

По предварительным данным фермеры планируют заблокировать движение транспорта на значительном количестве местных и скоростных национальных трассах, а также на дорогах в центре городов.

Кроме того, планируется блокирование сельскохозяйственной техники органов местной власти и других важных учреждений в стране.

В пределах блокировки – следующие регионы Польши:

  • Варшава и Мазовия;
  • Краков;
  • Силезия;
  • Гданьск;
  • Щецин и Западная Померания;
  • Кельце;
  • Люблинское;
  • Любушское;
  • Лодько;
  • Варминско-Мазурское;
  • Подкарпатское.

В частности, в Польше ожидается около 580 пикетов с участием 70 000 фермеров.

Польские фермеры анонсировали масштабные забастовки по всей стране

Протесты фермеров в Польше

Напомним, польские фермеры заблокировали один из пунктов пропуска со Словакией. Фермеры утверждают, что протест начался из-за того, что именно по этим дорогам в Польшу заезжает агропродукция из Украины и России.

По предварительным данным, блокада продлится до конца марта. Фермеры планируют пропускать один грузовик в час. В то же время "ограничения" для легкового транспорта и автобусов не будут введены.

Кроме того, в ГНСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что "существенных изменений пока нет, однако, польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовых транспортных средств.

Эти действия они совершают, как и за последние дни, по 5 направлениям: "Ягодин"; "Устилуг"; "Угринов"; "Рава-Русская" и "Шегини".

"В настоящее время по всем направлениям, на территории Польши, в очередях находятся чуть более 1000 грузовых транспортных средств", - добавил Демченко.

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