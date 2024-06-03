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Польские фермеры анонсировали блокаду границы с Украиной: дата

Иллюстративное фото: польские фермеры снова будут блокировать границу с Украиной (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Польские фермеры после продолжительного перерыва снова анонсировали блокаду грузового участка в пункте пропуска "Рава-Русская - Хребенное" на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу.

По данным таможни, поляки планируют начать блокаду с 10:00 4 июня по киевскому времени до второй половины дня 6 июня.

Поэтому ожидается возможная полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.

"По направлению на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами", - говорится в сообщении.

Блокировка границы с Украиной польскими фермерами

Польские фермеры начали блокаду границы с Украиной из-за наплыва украинского зерна, которое, по мнению поляков, снижает цены на их продукцию и делает ее менее конкурентоспособной. Фермеры в Польше утверждают, что это негативно влияет на их доходы, ведь украинское зерно продается по более низким ценам, что снижает стоимость местной продукции.

Из-за этого возникло значительное напряжение между фермерами и правительством Польши, которое также повлияло на экономические отношения с Украиной.

В конце апреля этого года польские фермеры разблокировали контрольно-пропускной пункт "Рава-Русская" на границе с Украиной для проезда грузовиков. В то же время на въезд в Польшу и дальше не пропускались грузовики, перемещающие зерновые культуры.

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Граница с УкраинойПольшаФермеры