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Польські фермери анонсували блокаду кордону з Україною: дата

Ілюстративне фото: польські фермери знову блокуватимуть кордон з Україною (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Польські фермери після тривалої перерви знову анонсували блокаду вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська - Хребенне" на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу.

За даними митниці, поляки планують розпочати блокаду з 10:00 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня.

Через це очікується можлива повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

"У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами", - сказано у повідомленні.

Блокування кордону з Україною польськими фермерами

Польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною через наплив українського зерна, яке, на думку поляків, знижує ціни на їхню продукцію і робить її менш конкурентоспроможною. Фермери в Польщі стверджують, що це негативно впливає на їхні доходи, адже українське зерно продається за нижчими цінами, що знижує вартість місцевої продукції.

Через це виникла значна напруга між фермерами і урядом Польщі, яка також вплинула на економічні відносини з Україною. 

Наприкінці квітня цього року польські фермери розблокували контрольно-пропускний пункт "Рава-Руська" на кордоні з Україною для проїзду вантажівок. Водночас на в’їзд до Польщі і надалі не пропускались вантажівки, які переміщують зернові культури.

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Кордон з УкраїноюПольщаФермери