Российский самолет нарушил воздушное пространство Швеции в пятницу, 14 июня. Его перехватили шведские истребители Gripen.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вооруженные силы Швеции в Twitter (X).

"Российский истребитель нарушил воздушное пространство Швеции - перехвачен JAS 39 Gripen", - говорится в сообщении.

Спикер вооруженных сил Швеции местным СМИ рассказал, что шведские военные пытались связаться с российским самолетом, но не получили от него ответа.

Добавим, что Швеция является членом НАТО. В 2024 году страна присоединилась к Альянсу и официально стала 32 членами.

Согласно Уставу НАТО, члены военного альянса соглашаются, что если один из них подвергается нападению, другие страны должны помочь ей защититься.