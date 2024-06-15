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Российский самолет нарушил воздушное пространство Швеции

Швеция, Суббота 15 июня 2024 12:45
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Российский самолет нарушил воздушное пространство Швеции Фото: российский самолет нарушил воздушное пространство Швеции (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский самолет нарушил воздушное пространство Швеции в пятницу, 14 июня. Его перехватили шведские истребители Gripen.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вооруженные силы Швеции в Twitter (X).

"Российский истребитель нарушил воздушное пространство Швеции - перехвачен JAS 39 Gripen", - говорится в сообщении.

Спикер вооруженных сил Швеции местным СМИ рассказал, что шведские военные пытались связаться с российским самолетом, но не получили от него ответа.

Добавим, что Швеция является членом НАТО. В 2024 году страна присоединилась к Альянсу и официально стала 32 членами.

Согласно Уставу НАТО, члены военного альянса соглашаются, что если один из них подвергается нападению, другие страны должны помочь ей защититься.

Следует отметить, что это не первый бедный инцидент. На днях Министерство обороны Финляндии сообщило о нарушении воздушного пространства российскими военными самолетами.

Это произошло в восточной части Финского залива. Российский самолет залетел в воздушное пространство Финляндии на две минуты и пролетел вглубь страны на около 2,5 километра.

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