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Польська PGNiG не буде платити рублями за російський газ

Фото: Польська PGNiG не буде платити рублями за російський газ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Нещодавно, президент Російської Федерації Володимир Путіна наказав терміново перейти на рублевий розрахунок за поставки газу до Європи. Польська нафтогазова компанія PGNiG заявила, що не має можливості розраховуватись валютою окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови компанії Павла Маєвського під час пресконференції.

"Такої можливості особливо немає. Ямальський контракт, деталей якого я розкривати не можу, передбачає спосіб регулювання ціни", - заявив Маєвський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на думку віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, Путін може наказати повністю перекрити поставки газу до Європи. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що перехід на рублеві розрахунки є другим кроком до ескалації світового конфлікту.

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