RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польская разведка будет следить за ядерным потенциалом россиян, - консул

Фото: польская разведка будет следить за ядерным потенциалом россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Разведка Польши планирует следить, наращивает ли Россия свой ядерный потенциал после приостановления ее участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального консула Польши в Нью-Йорке Адриана Кубицкого в интервью CNN.

Он отметил, что решение диктатора Владимира Путина приостановить участие в единственном действующем договоре между Россией и США - это "досадный шаг назад". По словам Кубицкого, такой поступок Кремля является символическим.

Консул также напомнил, что президент США Джо Байден и его польский коллега Анджей Дуда во время сегодняшней встречи обсудят возможное создание постоянной базы НАТО на территории Польши.

"Мы достигли момента, когда это решение должно быть принято", - отметил Кубицкий, добавив, что такой шаг Путин должен будет принять во внимание, если захочет пойти на эскалацию.

По словам польского дипломата, создание базы также укрепит безопасность в Восточной Европе, которая стала более приоритетной частью НАТО, учитывая близость к войне в Украине.

"Мы - хорошо отлаженная машина в плане сотрудничества. Путин решил вторгнуться, чтобы доказать, что (Запад - ред.) находится в самом слабом положении, учитывая наши внутренние дискуссии, но мы доказали, что он ошибается", - резюмировал Кубицкий.

Напомним, сегодня, 21 февраля, Путин анонсировал приостановление участия России в Договоре о сокращении наступательных вооружений.

Более детально о таком решении можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияПольшаЯдерное оружие