Польская разведка будет следить за ядерным потенциалом россиян, - консул

Он отметил, что решение диктатора Владимира Путина приостановить участие в единственном действующем договоре между Россией и США - это "досадный шаг назад". По словам Кубицкого, такой поступок Кремля является символическим.

Консул также напомнил, что президент США Джо Байден и его польский коллега Анджей Дуда во время сегодняшней встречи обсудят возможное создание постоянной базы НАТО на территории Польши.

"Мы достигли момента, когда это решение должно быть принято", - отметил Кубицкий, добавив, что такой шаг Путин должен будет принять во внимание, если захочет пойти на эскалацию.

По словам польского дипломата, создание базы также укрепит безопасность в Восточной Европе, которая стала более приоритетной частью НАТО, учитывая близость к войне в Украине.

"Мы - хорошо отлаженная машина в плане сотрудничества. Путин решил вторгнуться, чтобы доказать, что (Запад - ред.) находится в самом слабом положении, учитывая наши внутренние дискуссии, но мы доказали, что он ошибается", - резюмировал Кубицкий.