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Польська розвідка стежитиме за ядерним потенціалом росіян, - консул

Фото: польська розвідка стежитиме за ядерним потенціалом росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Розвідка Польщі планує стежити, чи нарощує Росія свій ядерний потенціал після призупинення її участі в Договорі про скорочення наступальних озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального консула Польщі в Нью-Йорку Адріана Кубіцикого в інтерв'ю CNN.

Він зазначив, що рішення диктатора Володимира Путіна призупинити участь у єдиному чинному договорі між Росією та США - це "прикрий крок назад". За словами Кубицького, такий вчинок Кремля є символічним.

Консул також нагадав, що президент США Джо Байден та його польський колега Анджей Дуда під час зустрічі обговорять можливе створення постійної бази НАТО на території Польщі.

"Ми досягли моменту, коли це рішення має бути прийняте", - зазначив Кубицький, додавши, що такий крок Путін має взяти до уваги, якщо захоче піти на ескалацію.

За словами польського дипломата, створення бази також зміцнить безпеку у Східній Європі, яка стала більш пріоритетною частиною НАТО з огляду на близькість до війни в Україні.

"Ми - добре налагоджена машина у плані співпраці. Путін вирішив вторгнутися, щоб довести, що (Захід - ред.) перебуває у найслабшому становищі, враховуючи наші внутрішні дискусії, але ми довели, що він помиляється", - резюмував Кубицький.

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого, Путін анонсував призупинення участі Росії у Договорі про скорочення наступальних озброєнь.

Більш детально про таке рішення можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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