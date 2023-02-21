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Польская разведка будет следить за ядерным потенциалом россиян, - консул

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Нью-Йорк, Вторник 21 февраля 2023 18:35
Польская разведка будет следить за ядерным потенциалом россиян, - консул Фото: польская разведка будет следить за ядерным потенциалом россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Разведка Польши планирует следить, наращивает ли Россия свой ядерный потенциал после приостановления ее участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального консула Польши в Нью-Йорке Адриана Кубицкого в интервью CNN.

Он отметил, что решение диктатора Владимира Путина приостановить участие в единственном действующем договоре между Россией и США - это "досадный шаг назад". По словам Кубицкого, такой поступок Кремля является символическим.

Консул также напомнил, что президент США Джо Байден и его польский коллега Анджей Дуда во время сегодняшней встречи обсудят возможное создание постоянной базы НАТО на территории Польши.

"Мы достигли момента, когда это решение должно быть принято", - отметил Кубицкий, добавив, что такой шаг Путин должен будет принять во внимание, если захочет пойти на эскалацию.

По словам польского дипломата, создание базы также укрепит безопасность в Восточной Европе, которая стала более приоритетной частью НАТО, учитывая близость к войне в Украине.

"Мы - хорошо отлаженная машина в плане сотрудничества. Путин решил вторгнуться, чтобы доказать, что (Запад - ред.) находится в самом слабом положении, учитывая наши внутренние дискуссии, но мы доказали, что он ошибается", - резюмировал Кубицкий.

Напомним, сегодня, 21 февраля, Путин анонсировал приостановление участия России в Договоре о сокращении наступательных вооружений.

Более детально о таком решении можете узнать в материале РБК-Украина.

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