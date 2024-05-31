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Польская газета заявила о кибератаке РФ. На сайте появилась новость о мобилизации в Польше

Фото: польские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В польском издании РАР дважды была опубликована новость о проведении "частичной мобилизации для отправки войск в Украину". СМИ и власти страны заявили, что это была кибератака со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

Как отмечается, на сайте издания 31 мая дважды появлялась информация с названием: "Премьер-министр Польши Дональд Туск: 1 июля 2024 года в Польше начнется частичная мобилизация".

Информация начиналась с предложения: "1 июля 2024 года в Польше будет объявлена частичная военная мобилизация. 200 тысяч польских граждан, как бывших военных, так и обычных гражданских лиц, будут призваны на обязательную военную службу. Все мобилизованные будут отправлены в Украину".

РАР отмечает, что эта информация не соответствует действительности. Издание выясняет обстоятельства появления этого сообщения.

"Информация PAP о частичной мобилизации не соответствует действительности. Мы приступили к срочному выяснению обстоятельств. Все указывает на кибератаку и спланированную дезинформацию. Я буду информировать вас о дальнейших результатах", - написал вице-премьер-министр, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский в соцсети Х .

Он отметил, что начато срочное расследование этого дела.

"Все указывает на то, что мы имеем дело с кибератакой, которая была направлена с российской стороны. Цель - дезинформация перед выборами и парализовать общественность", - подчеркнул Гавковский.

Польша не исключает возможность отправки своих войск в Украину

Напомним, недавно немецкое издание Der Spiegel сообщило, что страны Балтии и Польша не исключают ввода своих войск в Украину, если Россия добьется успеха на поле боя.

Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что правительство страны не должно исключать отправку войск в Украину.

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