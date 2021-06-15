На Польщу здійснили кібератаку. Прем'єр скликає закрите засідання парламенту

Офіційний представник уряду республіки Петр Мюллер заявив, що атака носить широкий характер.

"Останнім часом ми стали об'єктом безпрецедентної кібернетичної атаки, спрямованої на Польщу, на польські установи, на окремих користувачів електронної пошти", - зазначив Мюллер.

Зазначимо, відповідальний за реалізацію Національної програми вакцинації Міхал Дворчик заявив, що піддався атаці хакерів. Були зламані електронна пошта і сторінки в соціальних мережах, що належать йому і його дружині.

У заяві політик припустив, що до атаки мають відношення російські хакери, так як інформація була опублікована в російській соціальній мережі Telegram.