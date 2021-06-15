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На Польщу здійснили кібератаку. Прем'єр скликає закрите засідання парламенту

Автор: Анастасія Рокитна

На Польщу здійснили "безпрецедентну" кібератаку. Прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький скликає закрите засідання парламенту.

Про це повідомляє видання Wiadomosci.

Офіційний представник уряду республіки Петр Мюллер заявив, що атака носить широкий характер.

"Останнім часом ми стали об'єктом безпрецедентної кібернетичної атаки, спрямованої на Польщу, на польські установи, на окремих користувачів електронної пошти", - зазначив Мюллер.

Зазначимо, відповідальний за реалізацію Національної програми вакцинації Міхал Дворчик заявив, що піддався атаці хакерів. Були зламані електронна пошта і сторінки в соціальних мережах, що належать йому і його дружині.

У заяві політик припустив, що до атаки мають відношення російські хакери, так як інформація була опублікована в російській соціальній мережі Telegram.

Нагадаємо, США готують більш агресивну відповідь Росії за кібератаки.

Раніше в США через російську кібератаку на трубопровід Colonial pipeline Company скасували частину обмежень на транспортування палива.

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