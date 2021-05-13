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Кібератака на трубопровід у США: Байден назвав вжиті заходи

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США, Четвер 13 травня 2021 03:43
Кібератака на трубопровід у США: Байден назвав вжиті заходи Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Даша Харченко

У США через кібератаку на трубопровід Colonial Pipeline Company скасували частину обмежень на транспортування палива. В роботі трубопроводу стався збій.

Про це повідомив президент США Джо Байден.

За його словами, ситуація, що склалася, доводить, що приватним компаніям потрібно більше експертів в області кібербезпеки.

"Я зняв деякі обмеження на транспортування палива, а також на доступ до наданого військовослужбовцями Сполучених Штатів палива, транспортних засобів його доставки в місця, де воно вкрай необхідно", - сказав Байден.

Нагадаємо, влада США вважає, що за кібератакою на оператора паливних трубопроводів Colonial Pipeline стояло хакерське угруповання Dark Side. Спецслужби стежать за нею з минулого року.

У суботу, 8 травня, компанія оголосила, що була змушена відключити частину своїх систем через атаку, проведену з використанням програми-вимагача. Йдеться про ransomware, зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу.

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