США готують більш агресивну відповідь Росії за кібератаки

Представники федеральної влади США в неділю посилили тиск на компанії та закордонних супротивників, вимагаючи від них боротьби з кібератаками . За їхніми словами, президент Джо Байден розглядає всі варіанти, включаючи військову відповідь, як заходи протидії зростаючій загрозі.

Адміністрація Байдена вивчає всі варіанти, щоб захистити країну від злочинців, що використовують програми-вимагачі, заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо в інтерв'ю CNN, коли їй було поставлено питання, чи розглядається можливість заходів військового характеру.

Раймондо не уточнила, як можуть виглядати ці варіанти, зазначивши, однак, що це питання буде стояти на порядку зустрічі Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним цього місяця. Зростаюча загроза кібератак спонукала адміністрацію Байдена зайняти більш агресивну позицію щодо Росії.

"Ми не виключаємо жодних варіантів, думаючи про можливу реакцію у відповідь, наслідки або відплату", - заявила Раймондо.

Противники США мають можливість відключити всю енергосистему країни, заявила міністр енергетики Дженніфер Гренхолм, відзначивши тисячі атак на всі аспекти енергетичного сектора.

Недавні гучні атаки спонукали Байдена включити до порядку денного зустрічі з Путіним питання про приховування хакерів Росією.

Білий дім планує використовувати саміт 16 червня, щоб донести до російського лідера чітке послання, заявили офіційні особи.

Наступним кроком може стати дестабілізація комп'ютерних серверів, які використовуються для здійснення таких зломів, заявили деякі експерти в області кібербезпеки.

Американська влада просить приватні компанії бути пильнішими і прозорими щодо атак. Міністр транспорту Піт Буттіджіч заявив у неділю, що Травнева атака на компанію Colonial Pipeline, яка призвела до тимчасового дефіциту бензину, показала, що злом приватної компанії може мати загальнонаціональні наслідки.