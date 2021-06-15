На Польшу совершили кибератаку. Премьер созывает закрытое заседание парламента

Официальный представитель правительства республики Петр Мюллер заявил, что атака носит широкий характер.

"В последнее время мы стали объектом беспрецедентной кибернетической атаки, направленной на Польшу, на польские учреждения, на отдельных пользователей электронной почты", - отметил Мюллер.

Отметим, ответственный за реализацию Национальной программы вакцинации Михал Дворчик заявил, что подвергся атаке хакеров. Были взломаны электронная почта и страницы в социальных сетях, принадлежащие ему и его супруге.

В заявлении политик предположил, что к атаке имеют отношение российские хакеры, так как информация была опубликована в российской социальной сети Telegram.