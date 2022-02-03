Польща хоче, щоб війська США залишалися в країні на постійній основі з ротацією
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау лобіюватиме в США пропозицію про збільшення чисельності американських військ. Зокрема, щоб вони залишалися в Польщі на постійній основі з ротацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Цілком природно, що польська дипломатія прагне розширити присутність союзників у вигляді постійної ротації. Поточна ситуація у сфері безпеки означає, що необхідність зміцнення цієї політики стримування ще більш актуальна", - заявив заступник Міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач.
У четвер, 3 лютого, Рау відправляється до Вашингтона, щоб у п'ятницю зустрітися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном для вирішення питання про те, коли і де американські війська повинні бути розміщені в Польщі, а також про можливі санкції щодо Росії.
Нагадаємо, раніше президент Джо Байден формально схвалив розгортання додаткових військ США в Східній Європі.
Після в Пентагоні підтвердили перекидання кілька тисяч військових до Європи. При цьому в Міноборони Польщі повідомили, що в країну відправлять 1,7 тисячі американських військових.