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У Польщі заявили про півмільйона українських трудових мігрантів

Новини » Суспільство    21.08.2019 - 19:59
У Польщі заявили про півмільйона українських трудових мігрантів
Ілюстративне фото (Pixabay)

У Польщі офіційно працює близько 483 тисяч українців

Українці становлять 75% трудових мігрантів, які офіційно працюють на території Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Згідно даних Закладу соціального страхування (ZUS), у Польщі збільшилася кількість офіційних трудових мігрантів. При цьому наголошується, що серед 644 тис. тих, хто легально працює на території країни, 483 тис. є українцями.

"Звичайно, більшість є громадянами України. Наступна національна група вже більш ніж десять разів менше. Ми говоримо про громадян Білорусі, яких в межах 38 тис. Далі йдуть грузини - приблизно 9,5 тис., а потім громадяни Молдови і Росії - понад 8 тис.", - повідомив глава ZUS Войцех Андрусевич.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за оцінками рекрутингового агентства Personnel Service, у кожній п'ятої польської компанії працюють українці. В цілому на території Польщі працює легально і немає близько 1,5 млн українців.

Також повідомлялося, що українці становили близько 80% нелегальних працівників в Чехії. В цілому на території країни нелегально працює близько 3,8 тис. осіб.

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