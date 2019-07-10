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Українці склали близько 80% нелегальних працівників у Чехії

Новини » Суспільство    10.07.2019 - 11:41
Українці склали близько 80% нелегальних працівників у Чехії
Ілюстративне фото (radio.cz)

Майже всі нелегальні працівники в Чехії є українцями

Українці склали близько 80% нелегальних працівників на всій території Чехії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Praha.

За офіційними даними Міністерства праці та соціальної політики Чехії за 2018 рік, в країні працювало близько 3800 нелегальних працівників. Вісімдесят відсотків з них складають українці, незважаючи на те, що в Чехії вже третій рік працює програма "Режим Україна". Як заявляють представники економічної палати, проблема полягає в низькій гнучкості офіційної системи працевлаштування українців.

"Незаконне залучення іноземців пов'язано також з тим, що роботодавці прагнуть укластися в терміни виконання виробничих замовлень і тому готові ризикувати санкціями", - повідомляється в доповіді міністерства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чехії подвоїли квоту на працевлаштування українців з 19,6 тисяч до 40 тисяч осіб.

Також, варто зазначити, що з 2014 року число українських трудових мігрантів в Польщі зросло в 5 разів і зараз складає приблизно півтора мільйона людей.

 

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