У Польщі затримали українців за організацію незаконної міграції іноземців

Троє українців входили до складу злочинного угрупування

Центральное следственное бюро полиции (CBŚP) совместно с Пограничной службой Польши задержали 16 человек, подозреваемых в участии в банде, которая организовала незаконную миграцию для почти 500 иностранцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

В прокуратуре утверждают, что члены преступной группы могли заработать на этом примерно 920 тыс. евро. Среди задержанных - 13 поляков и 3 граждан Украины.

Сообщается, что задержание стало результатом более чем годового расследования. Для этого были проведены обыски в нескольких десятков квартирах, которые использовали члены преступной группы. Мероприятия проводились одновременно на территории Мазовецкого, Малопольского и Силезского воеводств.

Как отмечается, группа занималась переправкой в Польшу граждан Пакистана, Сирии, Алжира, Ирака, Египта, Ливии, Ирана и Индии, а затем легализовала их проживание на территории страны. Злоумышленники могли незаконно переправить через границу даже 500 иностранцев.

"Механизм деятельности группы состоял в реализации иностранцам документов, позволяющих ходатайствовать о предоставлении разрешений на временное пребывание и работу. Члены группы представляли также иностранцев во время административных производств", – проинформировали в Пограничной службе Польши.

В квартирах подозреваемых изъято почти 250 тыс. злотых в разной валюте, но, по словам прокуратуры, группа могла получить за свою незаконную деятельность до 920 тыс. евро. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Польше арестовали трех граждан Польши и одного гражданина Украины по подозрению в участии в преступной группе, которая организовывала украинцам незаконное пересечение границы с Польшей.

Напомним, за прошлый год Польша отказала во въезде почти 47 тыс. гражданам Украины.