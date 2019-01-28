У Польщі розповіли, скільком українцям відмовили у в'їзді за 2018

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Минулого року до Польщі не пустили 47 тис. українців

За минулий рік Польща відмовила у в'їзді майже 47 тис. громадян України. Про це повідомила прес-секретар Прикордонної служби Польщі Агнешка Голіас, передає РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За її словами, всього за минулий рік Польща відмовила у в'їзді понад 77 тис. іноземців. Найчастіше відмовляли у перетині кордону громадянам України (46,7 тис.), Росії (20,2 тис.) і Білорусі (5,5 тис.).

Голіас додала, що головними підставами для відмов у в'їзді до країни були відсутність дійсної візи або документа перебування, документів, що підтверджують мету в'їзду, і необхідних засобів. Крім того, згідно зі статистикою, фальшиві документи для перетину польського кордону або для перебування в країні використовували найчастіше українці - 1138 осіб. Ще майже 20 тис. громадян України отримали відмову через нелегальне працевлаштування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародний захист Польщі за рік отримали майже 100 українців.

Раніше РБК-Україна писало, що із загальної кількості українських трудових мігрантів у Польщі легально працює лише половина.