У Польщі арештували чотирьох осіб за організацію незаконної міграції українців

Ілюстративне фото (nadbuzanski/strazgraniczna.pl)

Усіх затриманих арештували на три місяці

У Польщі арештували трьох громадян Польщі та одного громадянина України за підозрою в участі у злочинній групі, котра організовувала українцям незаконний перетин кордону з Польщею. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначається, зловмисників затримали працівники Надбужанського відділу Прикордонної служби.

Повідомляється, що трьом особам прокурор висунув обвинувачення у керуванні, а одній в участі в організованій злочинній групі, котра займалася незаконною міграцією. Усіх затриманих за клопотанням прокуратури арештовано на три місяці.

Серед затриманих є особа, котра працювала у Департаменті з питань громадян та іноземців у філії Люблінського воєводствого управління у місті Замостя.

За словами слідства, іноземці безпосередньо після отримання польської візи на підставі придбаних у Польщі запрошень їхали до інших країн Європейського Союзу – до Чехії, Словаччини, Литви, Латвії та Франції.

Слідство встановило, що злочинна група у 2015-2018 роках організувала незаконну міграцію приблизно 300 осіб і одержала загалом за це понад 130 тис. євро. Шахрайство полягало у реєстрації підставними особами для громадян України запрошень до Польщі (що є підставою для отримання візи).

Також повідомляється, що у розслідуванні, що дотепер велося у цій справі, обвинувачення в організації незаконної міграції та участі у злочинній групі вже висунуто 13 особам, а 5 з них теж висунуто обвинувачення у керуванні організованою злочинною групою. Підозрювані - це поляки, українці та німці.

Нагадаємо, за минулий рік Польща відмовила у в'їзді майже 47 тис. громадян України.

РБК-Україна писало, що прокуратура в Люблині (Польща) звинуватила громадянина України Ігоря Л. у відмиванні майже 850 тис. євро.