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У Польщі затримали українців за організацію незаконної міграції іноземців

Новини » Надзвичайні події    05.03.2019 - 21:15
У Польщі затримали українців за організацію незаконної міграції іноземців
Ілюстративне фото (facebook.com/PolicjaPL)

Троє українців входили до складу злочинного угрупування

Центральне слідче бюро поліції спільно  (CBŚP) з Прикордонною службою Польщі затримали 16 осіб, підозрюваних в участі у банді, котра організувала незаконну міграцію для майже 500 іноземців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

У прокуратурі стверджують, що члени злочинної групи могли заробити на цьому приблизно 920 тис. євро. Серед затриманих - 13 поляків та 3 громадян України.

Повідомляється, що затримання стало результатом понад річного розслідування. Для цього було проведено обшуки в кількадесяти квартирах, які використовували члени злочинної групи. Заходи проводилися одночасно на терені Мазовєцького, Малопольського та Сілезького воєводств.

Як зазначається, група займалася переправленням до Польщі громадян Пакистану, Сирії, Алжиру, Іраку, Єгипту, Лівії, Ірану та Індії, а потім легалізувала їхнє проживання на терені країни. Зловмисники могли незаконно переправити через кордон навіть 500 іноземців.

"Механізм діяльності групи полягав у реалізації іноземцям документів, що дозволяють клопотатися про надання дозволів на тимчасове перебування та працю. Члени групи представляли також іноземців під час адміністративних проваджень", – поінформували у Прикордонній службі Польщі.

У помешканнях підозрюваних вилучено майже 250 тис. злотих у різній валюті, але, за словами прокуратури, група могла отримати за свою незаконну діяльність до 920 тис. євро. Підозрюваним загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна писало, що у Польщі арештували трьох громадян Польщі та одного громадянина України за підозрою в участі у злочинній групі, котра організовувала українцям незаконний перетин кордону з Польщею. 

Нагадаємо, за минулий рік Польща відмовила у в'їзді майже 47 тис. громадян України. 

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