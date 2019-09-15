У Польщі затримали українців за підозрою у контрабанді бурштину

Ілюстративне фото (facebook.com/PolicjaPL)

Крім двох українців, були затримані ще четверо людей, громадян Польщі

У Польщі затримали двох українців в рамках спецоперації по боротьбі з контрабандою бурштину, які стверджують, що є співробітниками українських спецслужб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Центрального Антикорупційного бюро Польщі.

Крім двох українців, були затримані ще четверо людей, громадян Польщі.

"Спецоперація, яку проводить Центробанк, стосується контрабанди великої кількості бурштину з України на територію Республіки Польща. Зібрані у цій справі матеріали будуть направлені до Національної прокуратури", - повідомили у прес-службі.

Зазначається, що під час затримання спецназівці використовували шумові гранати.

Нагадаємо, 18 серпня прокуратура Житомирської області оголосила про підозру п'ятьом особам, які незаконно видобували бурштин у місцевому лісництві.

Раніше президент України Володимир Зеленський попросив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова звільнити керівництво поліції Житомирської області. Про це він заявив під час наради в Олевської райдержадміністрації з питань боротьби з нелегальним видобутком бурштину.