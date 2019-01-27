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У Борисполі затримали іноземця з підробленими документами

Новини » Надзвичайні події    27.01.2019 - 13:32
У Борисполі затримали іноземця з підробленими документами
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Затриманий громадянин Конго намагався потрапити на рейс до Італії

У аеропорту "Бориспіль" прикордонники затримали громадянина Конго, який за допомогою підробленого французького паспорта намагався потрапити на рейс до Італії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Як повідомляється, затриманий, для проходження прикордонного контролю, пред'явив правоохоронцям підроблену ID-картку громадянина Франції. Чоловіка повернули зворотним рейсом до Туреччини та заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники Державної прикордонної служби України посилили контроль на кордоні в трьох областях країни. Контроль посилено в межах Сумської, Харківської та Луганської областей.

Раніше РБК-Україна писало, що у Сумській області правоохоронці затримали групу нелегальних мігрантів та українця, який їх перевозив. Нелегалами виявилися громадяни Шрі-Ланки.

Крім того, працівники Служби безпеки України в Сумській області припинили діяльність транснаціонального злочинного угруповання, яке займалося нелегальним переправленням мігрантів до Європейського союзу.

Зазначимо, раніше СБУ блокувала масштабне переправлення нелегалів до України. За період 2017-2018 років зловмисники встигли "оформити" фальшиві документи понад 500 особам.

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