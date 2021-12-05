RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Польщі затримали ще двох українців за переправлення нелегалів

Автор: Артем Горовенко

У Польщі затримали ще двох громадян України за переправлення нелегальних мігрантів. За минулу добу прикордонники зафіксували понад 40 спроб незаконного переходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Прикордонної варти Польщі.

"У суботу, 4 грудня, на кордоні Польщі та Білорусі було зафіксовано 43 спроби незаконного переходу через нього. Винесено 7 постанов про видворення з території Республіки Польща. За пособництво затримано двох громадян України", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в одній зі спроб штурму польського кордону брали участь близько 30 осіб.

Нагадаємо, раніше поліція Польщі показала, як білоруські служби допомагають мігрантам прорвати кордон.

Зазначимо, ситуація на кордоні Білорусі з Польщею поступово стабілізується. Але польська сторона попереджає, що російсько-білоруська операція з мігрантами ще не завершена.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаПольша