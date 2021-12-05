В Польше задержали еще двух украинцев за переправку нелегалов

В Польше задержали еще двух граждан Украину за переправку нелегальных мигрантов. За минувшие сутки пограничники зафиксировали более 40 попыток незаконного перехода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пограничной стражи Польши.

"В субботу, 4 декабря, на границе Польши и Беларуси было зафиксировано 43 попытки незаконного перехода через нее. Вынесено 7 постановлений о выдворении с территории Республики Польша. За пособничество задержаны двое граждан Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в одной из попыток штурма польской границы принимали участие около 30 человек.