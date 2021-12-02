Повернення мігрантів не означає кінець білорусько-російської операції, - речник спецслужб Польщі
Прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін зазначив, що дедалі більше мігрантів із Білорусі, які хотіли потрапити на територію ЄС, повертаються на батьківщину. Однак це ще не означає закінчення білорусько-російської операції проти Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Жаріна в Twitter.
"Як бачите, в аеропорту Мінська повно людей. Вони чекають на нові евакуацинонні рейси. Вони заплановані на найближчі дні. З Білорусі вилетить більше іноземців, які раніше намагалися прорватися на Захід", - зазначив прес-секретар міністра-координатора спецслужб Польщі.
Він також додав, що це не є кінцем міграційної кризи.
"У Білорусі все ще достатньо іноземців, щоб вести конфлікт проти ЄС, дестабілізуючи наш кордон", - наголосив Жарін.
Він заявив, що білоруські спецслужби продумали подальші дії.
"Крім того, відправлення іноземців з Білорусі дозволяє білоруським спецслужбам точніше відбирати тих, хто, залишаючись у Білорусі, буде готовий атакувати польський кордон", - написав Жарін.
Na lotnisku w Mińsku jak widać pełno ludzi. Czekają na kolejne loty ewakuacyjne. Są one planowane w najbliższych dniach.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) December 2, 2021
Z Białorusi odlecą kolejni cudzoziemcy, którzy wcześniej próbowali przedzierać się na Zachód. 1/3 pic.twitter.com/wFJ7wkXnSN
Нагадаємо, прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін заявив, що дії біженців, як і раніше, рішуче підтримуються спецслужбами Білорусі.