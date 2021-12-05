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У Польщі затримали ще двох українців за переправлення нелегалів

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Варшава, Неділя 05 грудня 2021 13:01
У Польщі затримали ще двох українців за переправлення нелегалів Фото: польські прикордонники (twitter com HRDefsEN)
Автор: Артем Горовенко

У Польщі затримали ще двох громадян України за переправлення нелегальних мігрантів. За минулу добу прикордонники зафіксували понад 40 спроб незаконного переходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Прикордонної варти Польщі.

"У суботу, 4 грудня, на кордоні Польщі та Білорусі було зафіксовано 43 спроби незаконного переходу через нього. Винесено 7 постанов про видворення з території Республіки Польща. За пособництво затримано двох громадян України", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в одній зі спроб штурму польського кордону брали участь близько 30 осіб.

Нагадаємо, раніше поліція Польщі показала, як білоруські служби допомагають мігрантам прорвати кордон.

Зазначимо, ситуація на кордоні Білорусі з Польщею поступово стабілізується. Але польська сторона попереджає, що російсько-білоруська операція з мігрантами ще не завершена.

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