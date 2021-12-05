У Польщі затримали ще двох українців за переправлення нелегалів

У Польщі затримали ще двох громадян України за переправлення нелегальних мігрантів. За минулу добу прикордонники зафіксували понад 40 спроб незаконного переходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Прикордонної варти Польщі.

"У суботу, 4 грудня, на кордоні Польщі та Білорусі було зафіксовано 43 спроби незаконного переходу через нього. Винесено 7 постанов про видворення з території Республіки Польща. За пособництво затримано двох громадян України", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в одній зі спроб штурму польського кордону брали участь близько 30 осіб.