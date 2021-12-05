В Польше задержали еще двух украинцев за переправку нелегалов
В Польше задержали еще двух граждан Украину за переправку нелегальных мигрантов. За минувшие сутки пограничники зафиксировали более 40 попыток незаконного перехода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пограничной стражи Польши.
"В субботу, 4 декабря, на границе Польши и Беларуси было зафиксировано 43 попытки незаконного перехода через нее. Вынесено 7 постановлений о выдворении с территории Республики Польша. За пособничество задержаны двое граждан Украины", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в одной из попыток штурма польской границы принимали участие около 30 человек.
Напомним, ранее полиция Польши показала, как белорусские службы помогают мигрантам прорвать границу.
Отметим, ситуация на границе Беларуси с Польшей постепенно стабилизируется. Но польская сторона предупреждает, что российско-белорусская операция с мигрантами еще не завершена.