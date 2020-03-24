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У Польщі винесли вироки у справі про підпал Спілки угорців в Ужгороді

Новини » Надзвичайні події     24.03.2020 - 13:16
У Польщі винесли вироки у справі про підпал Спілки угорців в Ужгороді
Фото: наслідки підпалу в 2018 році (zak.gp.gov.ua)

Організатор і виконавці отримали тюремні терміни

Польський суд виніс вирок обвинуваченим у підпалі офісу Спілки угорської культури в Ужгороді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeta Krakowska.

Повідомляється, що суд у Кракові визнав обвинувачених у підпалі винними у скоєнні терористичного акту. Організатора злочину Міхала Прокоповича - члена проросійської партії Zmiana і неонациста - засудили до трьох років в'язниці. Виконавці підпалу Адріан Марглевський і Томаш Шимковяк отримали, відповідно, 2 і 1 рік позбавлення волі.

Крім того, обвинувачених зобов'язали сплатити штрафи і відшкодувати збитки. Обвинувачення стверджувало, що підсудні намагалися підірвати українську політичну систему і посилити конфлікт між українцями і угорцями. У результаті суд погодився з тим, що підпал офісу Спілки угорців Закарпаття був терактом.

Нагадаємо, в січні минулого року стало відомо, що за підпал угорської спілки в Ужгороді судитимуть трьох поляків.

МЗС України в 2018 році назвав підпал замовною провокацією. В результаті пожежі жертв і постраждалих не було.

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