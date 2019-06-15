У Польщі під час авіашоу літак впав в річку

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В результаті аварії загинув пілот

У польському Плоцьку під час авіашоу у суботу, 15 червня, літак Як-52 впав у річку, в результаті чого загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомляється, інцидент стався приблизно о 10:35 невдовзі після відкриття авіашоу. Літак Як-52 під час виконання фігури вищого пілотажу впав у Віслу.

Зазначається, що в результаті авіакатастрофи загинув пілот літака, який був громадянином Німеччини. Рятувальники дістали літак з річки.

Наразі на місці події працюють представники Державної комісії дослідження катастроф. Організатори заходу вирішують питання продовження авіашоу.

Нагадаємо, раніше у американському штаті Північна Кароліна розбився штурмовик AV-8B Harrier 2-ї повітряної ескадрильї Корпусу морської піхоти Сполучених Штатів. Пілот зміг успішно катапультуватися.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Ірані в результаті авіакатастрофи рятувального вертольота загинуло п'ятеро людей. Авіакатастрофа сталася в іранській провінції Чегармехаль і Бахтиария. Жертвами катастрофи стали троє пілотів і двоє медпрацівників.

Крім того, на півдні американського штату Флорида в Форт-Лодердейлі розбився легкомоторний літак. Літак врізався в житловий хмарочос, в результаті чого загинув пілот.