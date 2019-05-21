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У Північній Кароліні розбився літак морської піхоти США

Новини » Надзвичайні події    21.05.2019 - 08:41
У Північній Кароліні розбився літак морської піхоти США
Ілюстративне фото (news.usni.org)

Пілот зміг успішно катапультуватися

Штурмовик AV-8B Harrier 2-ї повітряної ескадрильї Корпусу морської піхоти США розбився в штаті Північна Кароліна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт військово-морського інституту США.

Пілот зміг успішно катапультуватися. Його доставили в медичний центр East Carolina в Нью-Берні для подальшого обстеження. Начальник з надзвичайних ситуацій округу Крейвен Стенлі Кайт повідомив, що в результаті аварії штурмовика почалася пожежа, вона була згашеною.

Нагадаємо, в результаті катастрофи літака Piper в Сполучених Штатах Америки (США) загинули п'ятеро людей. В американському штаті Флорида двомоторний літак Piper PA-23-250 впав в озеро Окічобі. Літак прямував з аеропорту міста Тампа в аеропорт Палм-Біч.

Як повідомляло РБК-Україна, в Ірані в результаті авіакатастрофи рятувального вертольота загинуло п'ятеро людей. Авіакатастрофа сталася в іранській провінції Чегармехаль і Бахтиария. Жертвами катастрофи стали троє пілотів і двоє медпрацівників.

Раніше на півдні американського штату Флорида в Форт-Лодердейлі розбився легкомоторний літак. Літак врізався в житловий хмарочос, в результаті чого загинув пілот.

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