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У Польщі вдвічі зросла кількість постраждалих в ДТП з українцями

Новини » Надзвичайні події     03.07.2020 - 06:27
У Польщі вдвічі зросла кількість постраждалих в ДТП з українцями
Фото: місце події (twitter.com/PolicjaSlaska)

Унаслідок ДТП постраждали 36 людей

До 36 зросла кількість постраждалих українців унаслідок ДТП біля польського міста Богуславіце. Там зіштовхнулися дві вантажівки та рейсовий автобус, у якому подорожували громадяни України.

Про це повідомляє "Польське радіо".

В аварії, крім українців, постраждали двоє водіїв вантажівок. 23 людини госпіталізовано. Стан чотирьох найбільш травмованих осіб серйозний, але стабільний. Їхньому життю нічого не загрожує.

Наголошується, що постраждалі пасажири залишили автобус переважно власними силами.

Аварія сталася в четвер після обіду. На місце ДТП прибуло 30 карет швидкої допомоги, чотири медичних вертольоти, а також військовий вертоліт Мі-8.

Раніше повідомлялось, що в результаті ДТП постраждали щонайменше 16 осіб, з них шість були госпіталізовані.

Таким чином з моменту аварії кількість постраждалих українців зросла вдвічі.

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Автор: Артур Родивилов

Теги Новини України ДТППольша
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