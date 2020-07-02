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У Польщі сталася ДТП за участю автобуса, серед постраждалих українці

Новини » Надзвичайні події     02.07.2020 - 19:48
У Польщі сталася ДТП за участю автобуса, серед постраждалих українці
Фото: місце події (twitter.com/PolicjaSlaska)

У результаті ДТП постраждали 16 українців

В Польщі біля міста Богуславіце сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса. В результаті події постраждали 16 українців.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України і пресс-центрі польської поліції.

Всього в автобусі знаходилися близько 40 українців. Поранення отримали щонайменше 16 осіб, з них шестеро-госпіталізовані. Одна людина перебуває у важкому стані.

На місці події працює поліція і рятувальники.

Нагадаємо, наприкінці травня у ДТП під Вроцлавом загинув українець.

Крім того, у квітні в Польщі водій автомобіля заснув за кермом і збив на двох українців.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДТППольшаукраинцы
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