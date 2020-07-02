У Польщі сталася ДТП за участю автобуса, серед постраждалих українці

Фото: місце події (twitter.com/PolicjaSlaska)

У результаті ДТП постраждали 16 українців

В Польщі біля міста Богуславіце сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса. В результаті події постраждали 16 українців.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України і пресс-центрі польської поліції.

Всього в автобусі знаходилися близько 40 українців. Поранення отримали щонайменше 16 осіб, з них шестеро-госпіталізовані. Одна людина перебуває у важкому стані.

На місці події працює поліція і рятувальники.

Нагадаємо, наприкінці травня у ДТП під Вроцлавом загинув українець.

Крім того, у квітні в Польщі водій автомобіля заснув за кермом і збив на двох українців.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна