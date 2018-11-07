У Польщі в середу почнуться військові навчання НАТО Anakonda-2018

Фото: навчання НАТО (anakonda.do.wp.mil.pl)

Навчання проходитимуть на полігонах Польщі та країн Балтії

У Польщі в середу, 7 листопада, розпочнеться перший етап масштабних військових навчань НАТО Anakonda-2018. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польську сторінку навчань.

Основна фаза навчань буде розділена на два етапи: 7-16 листопада - військові навчання (LIVEX), 26 листопада - 6 грудня - командно-штабні навчання (CPX).

Anakonda-2018 буде проходити на полігонах Польщі та країн Балтії, у міжнародному повітряному просторі і акваторії Балтійського моря.

Наголошується, що перекидання військ для участі в навчаннях почалося ще у вересні.

Під час Anakonda-2018 відпрацьовуватиметься взаємодія військових органів управління з цивільними органами і окремими елементами командних структур НАТО.

У навчаннях візьмуть участь військовослужбовці з 10 країн НАТО і командні структури альянсу.

На території Польщі у навчаннях братимуть участь близько 12,5 тисячі військовослужбовців, в Естонії, Литві і Латвії та в акваторії Балтійського моря - близько 5 тисяч. Загальна кількість солдатів, які перебуватимуть на території навчань буде 100 тисяч.

Також у Anakonda задіють 5 тисяч одиниць техніки, 45 кораблів, 150 літаків і вертольотів.

Нагадаємо, українські військові правоохоронці вирушили в Литву на військові навчання Iron Wolf, в яких візьмуть участь країни НАТО і союзники.