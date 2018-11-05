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Українські військові візьмуть участь у навчаннях НАТО в Литві

Новини » Суспільство    05.11.2018 - 13:02
Фото: учасники навчань (eur.army.mil)
Фото: учасники навчань (eur.army.mil)

У навчаннях Iron Wolf візьмуть участь близько 20 країн-членів НАТО

Українські військові правоохоронці відправляються до Литви на військові навчання Iron Wolf, в яких візьмуть участь країни НАТО та союзники. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Зазначається, що участь в маневрах братимуть близько 20 країн-членів та партнерів НАТО. Українських військових правоохоронців представлятимуть військовослужбовці взводу Військової поліції ЛИТПОЛУКРБРИГ.

Українські військові візьмуть участь у навчаннях НАТО в Литві

За даними литовської армії, в підготовці беруть участь близько 3500 військовослужбовців і 1 000 одиниць військової техніки. Навчання триватиме два тижні.

У цьому році "Залізний вовк" проводиться не тільки на військових полігонах, а й включатиме в себе цивільні території і їх околиці, рух військової техніки на дорогах загального користування.

У Литві до багатонаціонального батальйону навчань увійдуть солдати з Бельгії, Чехії, Нідерландів, Норвегії і Люксембурга, увійшли співробітники з Великобританії, Естонії, Італії, США, Канади, Словенії та України.

Нагадаємо, нещодавно у виключній економічній зоні Латвії в суботу, 3 листопада, був зафіксований російський військовий корабель

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