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В Польше в среду начнутся военные учения НАТО Anakonda-2018

Новости » Политика    07.11.2018 - 03:16
Фото: учения НАТО (anakonda.do.wp.mil.pl)
Фото: учения НАТО (anakonda.do.wp.mil.pl)

Учения будут проходить на полигонах Польши и стран Балтии

В Польше в среду, 7 ноября, начнется первый этап масштабных военных учений НАТО Anakonda-2018. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польскую страницу учений.

Основная фаза учений будет разделена на два этапа: 7-16 ноября - военные учения (LIVEX), 26 ноября - 6 декабря - командно-штабные учения (CPX).

Anakonda-2018 будет проходить на полигонах Польши и стран Балтии, в международном воздушном пространстве и акватории Балтийского моря.

Отмечается, что переброска войск для участия в учениях началась еще в сентябре.

В ходе Anakonda-2018 будет отрабатываться взаимодействие военных органов управления с гражданскими органами и отдельными элементами командных структур НАТО.

В учениях примут участие военнослужащие из 10 стран НАТО и командные структуры альянса.

На территории Польши в учениях будут участвовать около 12,5 тысячи военнослужащих, в Эстонии, Литве и Латвии и в акватории Балтийского моря - около 5 тысяч. Общее количество солдат, которые будут находиться на территории учений будет 100 тысяч.

Также в Anakonda задействуют 5 тысяч единиц техники, 45 кораблей, 150 самолетов и вертолетов.

Напомним, украинские военные правоохранители отправились в Литву на военные учения Iron Wolf, в которых примут участие страны НАТО и союзники.

 

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