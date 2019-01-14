У Польщі затримали чоловіка за погрози мерам Познані та Вроцлава

Ілюстративне фото (facebook.com/PolicjaPL)

Він погрожував у коментарях у Twitter

У Польщі поліція затримала чоловіка, який у соцмережах погрожував смертельною розправо мерам Познані і Вроцлава. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Таку заяву зробив речник Воєводської комендатури поліції в Познані Анджей Боровяк.

"Чоловік, який у Твіттері погрожував президентам Познані і Вроцлава, був сьогодні затриманий поліцейськими Воєводської комендатури поліції в Познані. Також він відповідатиме за заклики до ненависті. Це 41-річний мешканець населеного пункту неподалік Познані", - написав Боровяк.

Як зазначається, чоловіка затримали після того, як до цього у Twitter закликав депутат Європарламенту Яцек Протасєвич.

"Я не знаю мотивів нападника, але Цезари О. повинен бути затриманий", - написав він.

Нагадаємо, вчора, 13 січня, невідомий чоловік напав з ножем на мера Гданська (Польща) Павла Адамовича під час благодійного концерту. Політика прооперували.

РБК-Україна повідомляло, що стан Адамовича залишається критичним. За його життя борються лікарі