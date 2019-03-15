У Польщі служать понад 4 тис. американських солдатів, - Чапутович

Варшава проводить переговори про збільшення військової присутності США

В Польше сейчас служат уже более 4 тыс. американских солдат. Об этом заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович, передает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По его словам, большинство американских солдат служат в военной части в Редзикове на ротационной основе, они меняются раз в 9 месяцев.

Чапутович подчеркнул, что Варшава ведет переговоры с Соединенными Штатами об увеличении постоянного присутствия американских солдат в Польше.

"Мы хотим ее увеличения, улучшения инфраструктуры, создания возможности быстрой поддержки в случае кризиса, - мы разговариваем. Это должно быть продуманное решение, также с перспективы пригодности для армии. Военные должны оценить, где наиболее эффективно эти силы разместить, чтобы они были пригодными, когда будет угроза", - сказал Чапутович.

Ранее РБК-Украина писало, что глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что в Польше увеличится численность американских войск.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте.