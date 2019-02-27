Пентагон відтермінує звіт про розгортання бази США у Польщі

Фото: Павел Сольох (twitter.com/gaz_wroclawska)

Звіт мали представити до 1 березня

Звіт Пентагону на тему можливого розгортання у Польщі постійної бази бронетанкових сил США, ймовірно, буде відтермінований. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначається, Конгрес США зобов’язав Пентагон опрацювати до 1 березня звіт на тему доцільності та можливості розгортання у Польщі постійної бригади бронетанкових сил.

Однак очільник Бюро національної безпеки Польщі Павел Сольох після перемовин у Пентагоні повідомив, що цього терміну скоріше не дотримаються.

"Мені не представили дати, але повідомили, що Пентагон ще не опрацював цього звіту і що цю дату можуть відкласти", - сказав Сольох.

Також він заявив, що не потрібно сподіватися на оголошення американцями одноразового рішення про створення у Польщі постійної військової бази. За його словами, на збільшення присутності американських сил потрібно дивитися як на процес.

Сольох натякнув, що питання значного збільшення військової присутності США у Польщі ускладнене виходом Вашингтону із договору про ліквідацію ракет INF.

"Кожний рух щодо збільшення військової присутності (у Польщі) можна інтерпретувати як вступ до посилення напруженості між Росією та Заходом", - сказав Сольох.

Раніше РБК-Україна писало, що глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак заявив, що в Польщі збільшиться чисельність американських військ.

Міністер закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що Європі пішло б на користь, якби США розмістили свої ракети з ядерними боєголовками на континенті.