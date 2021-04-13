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У Польщі зробили заяву через загострення на Донбасі: "може бути наступ РФ"

Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство закордонних справ Польщі виступає за посилення санкцій проти Росії у разі погіршення ситуації на Донбасі. Дії РФ можуть мати наступальний характер.

Про це заявив заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський, повідомляє TV Republika.

Яблонський заявив, що Захід має бути послідовним у протидії агресивним крокам Росії в Україні і біля її кордонів. У разі погіршення ситуації необхідно ухвалити рішення про посилення санкцій проти РФ.

Те, що зараз відбувається на сході України, "створює враження підготовки Росією до якихось дій, або перебування в готовності до якихось дій, які можуть мати наступальний характер", зазначив польський дипломат.

"Ми сподіваємося, що якщо Росія не відмовиться від цього (агресивних дій, - ред.), то ми як Захід будемо послідовні, адже абсолютно важливо протистояти агресивним діям Росії",- вважає Яблонський.

За його словами, не можна допустити "м’якого підходу" до країни, яка не змінює своєї позиції і не перестає порушувати міжнародне право.

Нагадаємо, в Україні заявили, що для президента РФ Володимира Путіна є вигідним загострення на Донбасі. Так він намагається підняти свій рейтинг.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що Україна готова піти у наступ на Донбасі, але треба оцінити ризики.

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